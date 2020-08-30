Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились в Турцию в последний уикенд лета. На отдыхе влюбленные устроили романтический ужин, для которого певица выбрала элегантное платье с цветочным принтом.

Второй раз за летний сезон Настя Каменских полетела к солнечную Турцию, однако поводом для очередного путешествия стала работа. Звезда выступила с концертом в пятизвездочном отеле в городе Кемер. Знаменитый муж Потап решил составить компанию любимой жене, а фото с мини-отпуска показал в инстаграме.

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Как отметил продюсер и музыкант, в Турции супруги проведут всего полтора дня. Однако за это время они уже успели позагорать на пляже и насладиться морем. Перед концертом Насти Каменских звезды устроили романтический ужин на фоне фантастических пейзажей.

Образ Насти Каменских

Для выхода певица выбрала черное платье длины миди свободного кроя с цветочным принтом. Особой деталью образа Каменских стало откровенное декольте, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст. Платье она дополнила черными тапочками с квадратным носком и прозрачными вставками.

Волосы звезда оставила естественно волнистыми, а макияж сделала с акцентом на глаза, выделив их стрелками, губы накрасила помадой розового цвета. Look артистки завершили золотые украшения – цепочки и серьги.

1,5 дня в Турции для отпуска с Настей Каменских,

– написал Потап.

Наряду с красавицей-женой Потап появился в темной рубашке, черных шортах и ​​белых кроссовках. На одном из фото они позировали на аллее на фоне гор, а автором другого кадра стала Настя Каменских, которую муж нежно прижал, обняв за хрупкую талию.

Настя Каменских с Потапом в Турции / Фото Instagram / @realpotap

Настя Каменских с Потапом в Турции / Фото Instagram / @realpotap