Зіркове подружжя Настя Каменських і Потап відправилось до Туреччини в останній вікенд літа. На відпочинку закохані влаштували романтичну вечерю, для якої співачка обрала елегантну сукню з квітковим принтом.

Вдруге за літній сезон Настя Каменських полетіла до сонячної Туреччини, проте приводом для чергової мандрівки стала робота. Зірка виступила з концертом в п'ятизірковому готелі в місті Кемер. Знаменитий чоловік Потап вирішив скласти компанію коханій дружині, а фото з міні відпустки показав в інстаграмі.

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Як наголосив продюсер і музикант, у Туреччині подружжя проведе всього півтора дня. Проте за це час вони вже встигли позасмагати на пляжі та насолодитись морем. Перед концертом Насті Каменських зірки влаштували романтичну вечерю на тлі фантастичних пейзажів.

Образ Насті Каменських

Для виходу співачка обрала чорну сукню довжини міді вільного крою з квітковим принтом. Особливою деталлю образу Каменських стало відверте декольте, яке вигідно підкреслило пишний бюст. Сукню вона доповнила чорними капцями з квадратним носком та прозорими вставками.

Волосся зірка залишила природно хвилястим, а макіяж зробила з акцентом на очі, виділивши їх стрілками, а губи нафарбувала помадою рожевого кольору. Look артистки довершили золоті прикраси – ланцюжки та сережки.

1,5 дня в Туреччині для відпустки з Настею Каменських,

– написав Потап.

Поряд з красунею-дружиною Потап постав у темній сорочці, чорних шортах та білих кросівках. На одному з фото вони позували на алеї на тлі гір, а автором іншого кадру стала Настя Каменських, яку чоловік ніжно пригорнув, обійнявши за тендітну талію.



Настя Каменських з Потапом в Туреччині / Фото Instagram / @realpotap



Настя Каменських з Потапом в Туреччині / Фото Instagram / @realpotap