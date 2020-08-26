Молоде зіркове подружжя Потап і Настя Каменських проводить багато часу разом й підкорює серця публіки спільними виходами. Репер влаштував для коханої дружини романтичне побачення за Києвом.

Попри те, що роман Потапа і Насті Каменських тривав багато років, а зірки вже рік перебувають в офіційному шлюбі, їхні стосунки не обходяться без романтики й сюрпризів. Продюсер та репер влаштував для співачки побачення за містом, фото з якого показав в інстаграмі.

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Закохані відправились у село Підгірці, що на Київщині. Схоже, цей день артисти вирішили провести лише вдвох, адже в соцмережах не демонстрували свій відпочинок навіть попри те, що кожен з них активно веде особистий блог. Потап показав лише однин кадр з побачення поблизу розкішного ресторану. На фото Настя Каменських позувала з букетом квітів, який отримала від чоловіка.

На побаченні з дружиною,

– написав Потап.

Для побачення співачка обрала спокусливий образ. На ній білий костюм, який складається з мініспідниці та топу. Вбрання підкреслювало спокусливі ніжки Каменських та пишний бюст. Наверх зірка накинула кремовий піджак, а look довершила босоніжками пісочного кольору на підборах та коричневою сумкою.

Варто наголосити, що артистка вирушила на побачення без макіяжу та укладки, а ненафарбоване обличчя приховала за сонцезахисними окулярами. Потап постав у ніжно-блакитній сорочці, синіх шортах і лоферах.

На фото він ніжно обіймав красуню-дружину, яка гордо підняла букет догори. Допис оцінили лайками майже 40 тисяч користувачів.