Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу досить рідко ділиться спільними романтичними кадрами в мережі. Та прогулянка центром столиці стала гарною нагодою для фотосету Потапа і Насті Каменських у стильних вбраннях.

Артист і продюсер Потап та співачка Настя Каменських живуть разом у розкішному будинку під Києвом, тому спільний вихідний вирішили провести у столиці. На особистій сторінці в інстаграмі зірка показала, як виглядає їхній вікенд.

До теми За руку з коханим: Настя Каменських зворушила милим фото з Потапом

Разом вони гуляли старими вуличками Києва. Настя Каменських зізналась, що ці місця знає вздовж і впоперек, проте з коханим вони щоразу відкривають щось нове. Після прогулянки у самому центрі міста пара пообідала в одному з розкішних закладів, а повернувшись додому, влаштувала домашню вечірку біля басейну.

Стильні образи Насті Каменських і Потапа

На спільних фото подружжя виглядало дуже трендово. Співачка позувала у джинсових мінішортах з високою талією, обтислому білому топі та бежевому жакеті. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а епатажності своєму образу додала завдяки масивним золотим ланцюжкам і браслетам та сонцезахисним окулярам і сережкам з леопардовим принтом. Варто зазначити, що на милих кадрах Настя Каменських постала без макіяжу, вкотре вразивши шанувальників природною красою.

Потап для виходу з дружиною обрав шорти пісочного кольору, чорний светр та білі кросівки, а зухвалості його вигляду додали окуляри.

На фото Каменських ніжно пригорнулась до коханого й поцілувала його в щічку. Фани не стримували свого захоплення подружжям, наголошуючи, що разом вони світяться від щастя.