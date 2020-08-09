Українська співачка днями повернулась з відпочинку в Туреччині, на який відправилась зі своїм балетом. Після розлуки з Потапом Настя Каменських розщедрилась на компліменти для коханого та показала романтичне фото з ним.

Схоже, подружжя, яке не бачилось понад тиждень, засумувало одне за одним і вирішило влаштувати спільний романтичний вихід. На особистій сторінці в інстаграмі Настя Каменських показала стильні образи, які пара обрала для прогулянки. Проте самим лише кадром співачка обмежуватись не стала й публічно зізналась, що їй найбільше подобається у коханому чоловікові.

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"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) – геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди почуваюсь як за кам'яною стіною", – зворушливо написала Каменських.

Для виходу зірка обрала трендовий look у кремових тонах. На ній приталена сукня довжини міді, яку вона поєднала з топом. Наверх Настя Каменських накинула сорочку й одягла кросівки у тон до образу. Завершила аутфіт артистка сумкою на прозорих ремінцях. Волосся вона залишила природно хвилястим, а засмага після відпустки була надзвичайно помітна завдяки світлому одягу.

Потап поряд з дружиною постав у білих шортах і футболці з принтом. Він ніжно тримав кохану за руку й цілував у щічку. Пара досить часто демонструє подружню романтику на спільних фото, які щоразу підкорюють мережу.