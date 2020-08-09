Украинская певица на днях вернулась с отдыха в Турции, на который отправилась со своим балетом. После разлуки с Потапом Настя Каменских расщедрилась на комплименты для любимого и показала романтическое фото с ним.

Похоже, супруги, которые не виделись более недели, загрустили друг за другом и решили устроить совместный романтический выход. На личной странице в инстаграме Настя Каменских показала стильные образы, которые пара выбрала для прогулки. Однако одним лишь кадром певица ограничиваться не стала и публично призналась, что ей больше всего нравится в любимом мужчине.

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"Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хотя он не любит этого слова) – гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", – трогательно написала Каменских.

Для выхода звезда выбрала трендовый look в кремовых тонах. На ней приталенное платье длины миди, которое она совместила с топом. Наверх Настя Каменских накинула рубашку и одела кроссовки в тон к образу. Завершила аутфит артистка сумкой на прозрачных ремешках. Волосы она оставила естественно волнистыми, а загар после отпуска был чрезвычайно заметен благодаря светлой одежде.

Потап рядом с женой предстал в белых шортах и футболке с принтом. Он нежно держал любимую за руку и целовал в щечку. Пара довольно часто демонстрирует супружескую романтику на совместных фото, которые каждый раз покоряют сеть.