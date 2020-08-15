Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса довольно редко делится совместными романтическими кадрами в сети. Но прогулка по центру столицы стала хорошей возможностью для фотосета Потапа и Насти Каменских в стильных нарядах.

Артист и продюсер Потап и певица Настя Каменских живут вместе в роскошном доме под Киевом, поэтому совместный выходной решили провести в столице. На личной странице в Инстаграме звезда показала, как выглядит их уикенд.

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Вместе они гуляли по старым улочкам Киева. Настя Каменских призналась, что эти места знает вдоль и поперек, однако с любимым они каждый раз открывают что-то новое. После прогулки в самом центре города пара пообедала в одном из роскошных заведений, а вернувшись домой, устроила домашнюю вечеринку у бассейна.

Стильные образы Насти Каменских и Потапа

На совместных фото супруги выглядели очень трендово. Певица позировала в джинсовых мини-шортах с высокой талией, обтягивающем белом топе и бежевом жакете. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а эпатажности своему образу добавила благодаря массивным золотым цепочкам и браслетам, солнцезащитным очкам и серьгам с леопардовым принтом. Стоит отметить, что на милых кадрах Настя Каменских предстала без макияжа, в который раз поразив поклонников природной красотой.

Потап для выхода с женой выбрал шорты песочного цвета, черный свитер и белые кроссовки, а дерзости его виду добавили очки.

На фото Каменских нежно прижалась к любимому и поцеловала его в щеку. Фаны не сдерживали своего восхищения супругами, подчеркивая, что вместе они светятся от счастья.