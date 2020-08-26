Молодые звездные супруги Потап и Настя Каменских проводят много времени вместе и покоряют сердца публики совместными выходами. Рэпер устроил для любимой жены романтическое свидание за Киевом.

Несмотря на то, что роман Потапа и Насти Каменских длился много лет, а звезды уже год состоят в официальном браке, их отношения не обходятся без романтики и сюрпризов. Продюсер и рэпер устроил для певицы свидание за городом, фото с которого показал в инстаграме.

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Влюбленные отправились в село Подгорцы Киевской области. Похоже, этот день артисты решили провести только вдвоем, так как в соцсетях не демонстрировали свой отдых даже несмотря на то, что каждый из них активно ведет личный блог. Потап показал только один кадр со свидания вблизи роскошного ресторана. На фото Настя Каменских позировала с букетом цветов, который получила от мужа.

На свидании с женой,

– написал Потап.

Для свидания певица выбрала соблазнительный образ. На ней белый костюм, который состоит из мини-юбки и топа. Наряд подчеркивал соблазнительные ножки Каменских и пышный бюст. Наверх звезда накинула кремовый пиджак, а look завершила босоножками песочного цвета на каблуках и коричневой сумкой.

Стоит отметить, что артистка отправилась на свидание без макияжа и укладки, а ненакрашенное лицо скрыла за солнцезащитными очками. Потап предстал в нежно-голубой рубашке, синих шортах и лоферах.

На фото он нежно обнимал красавицу-жену, которая гордо подняла букет вверх. Сообщение оценили лайками почти 40 тысяч пользователей.