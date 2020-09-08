Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить сеть жаркими снимками. Артистка с радостью делится в сети фотографиями, где в откровенных нарядах щеголяет роскошной фигурой.

Исполнительница опубликовала жаркий кадр на личной инстаграм-странице. NK не стесняется показывать прелести своего тела и обнажаться перед камерой. После триумфальной премьеры клипа звезда принимала солнечные ванны во дворе собственного загородного дома.

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Даже в насыщенные рабочие дни Настя не забывает о себе и находит время для отдыха. Она не упускает случая и наслаждается теплыми днями, на смену которым вскоре придет хмурая осень.

На очередном снимке для личного аккаунта Каменских появилась в очень сексуальной позе. Она также выбрала ракурс, который хорошо подчеркнул ее длинные стройные ножки. NK позировала перед камерой в белом купальнике, верх которого акцентировал внимание на пышной груди, а трусики с высокой посадкой – на изящной талии.

Волосы знаменитость уложила в привычные локоны, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Завершила обольстительный образ оригинальными солнцезащитными очками.



Настя Каменских в белом купальнике​ / Instagram / @kamenskux