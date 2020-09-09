Сексапильная британская модель Деми Роуз не перестает удивлять поклонников откровенными фотографиями. 25-летняя фотомодель завела сеть откровенным кадром.

Британка не стесняется показывать свои прелести более чем 14-миллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме. Девушка любит публиковать смелые фото, на которых позирует в минимальном количестве одежды.

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Деми Роуз продемонстрировала смелый образ, надев боди на длинный рукав с глубоким декольте, который едва прикрывает грудь. Свой жаркий образ модель довершила ботфортами на каблуках Dior.

Роскошные длинные волосы Роуз уложила в волнистые локоны. Также Деми сделала безупречный макияж с нюдовой помадой на губах.



Деми Роуз в соблазнительном боди / Instagram / @demirose

Стоит отметить, что рост фотомодели всего лишь 157 сантиметров, впрочем, это отнюдь не мешает ее популярности. На фотосессии горячая брюнетка продемонстрировала эротический кадр, на котором читает журнал и щеголяет пышными ягодицами.



Деми Роуз демонстрирует безупречное тело / Instagram / @demirose