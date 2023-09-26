Для того, аби такої ситуації не склалось, потрібно деякий час економити кошти. Це стосується Раків, Дів, Терезів і Овнів, передає 24 Канал.

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Рак

На жаль, зорі складаються так, що цьому знаку треба бути готовим до фінансових труднощів. Можливо, навіть доведеться брати у борг або продавати цінні речі. Причиною стане абсолютно випадкова ситуація, яка потребуватиме великих фінансів. Тому економити доведеться багато.

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Діва

Ви як завжди поринули у власні мрії та втратили зв'язок з реальністю. Будьте пильними до всього, що з вами відбувається. Краще не витрачайте багато коштів найближчими днями. Бо це згодом може призвести ще до більших витрат.

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Терези

Людям, під цим знакам зодіаку, астрологи радять почати вивчати фінансову грамотність. Вона вам точно знадобиться, оскільки ви не дуже розумно керуєте своїми коштами. Вкладайте їх правильно та перестаньте тринькати направо та наліво.

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Овен

Вам потрібно певний час заощаджувати гроші, аби потім не шкодувати, що вам не вистачає. Це буде хорошою ідеєю на певний час вгамувати свої апетити. Потім скажете собі "дякую" за вдалу економію.

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