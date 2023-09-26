Для того чтобы такой ситуации не сложилось, нужно некоторое время экономить средства. Это касается Раков, Дев, Весов и Овнов, передает 24 Канал.

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Рак

К сожалению, звезды складываются так, что этому знаку нужно быть готовым к финансовым затруднениям. Возможно, даже придется брать взаймы или продавать ценные вещи. Причиной станет совершенно случайная ситуация, которая потребует больших финансов. Поэтому экономить придется много.

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Дева

Вы, как всегда, погрузились в собственные мечты и потеряли связь с реальностью. Будьте бдительны ко всему, что с вами происходит. Лучше не тратьте много средств в ближайшие дни. Потому что это может привести еще к большим затратам.

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Весы

Людям под этим знакам зодиака астрологи советуют начать изучать финансовую грамотность. Она вам точно пригодится, поскольку вы не очень разумно управляете своими средствами. Откладывайте их правильно и перестаньте транжирить направо и налево.

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Овен

Вам нужно определенное время экономить деньги, чтобы потом не жалеть, что вам не хватает. Это будет хорошей идеей на время унять свои аппетиты. Затем скажете себе "спасибо" за удачную экономию.

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