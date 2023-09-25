Признаком токсических отношений является манипуляция со стороны партнера, игра вашими чувствами, обесценивание, обвинение в вашу сторону. По мнению астрологов, больше подвержены нездоровым отношениям Скорпионы, Львы, Рыбы, Тельцы.

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Скорпион

Скорпионы не могут жить без ярких эмоций. Они их подзаряжают и дают силы. Но представители этого знака способны получать их из отношений, которые трудно назвать здоровыми. В один момент – ссоры, выяснение отношений, а через мгновение – похвала и флирт. Похоже, им нравятся такие качели.

Гороскоп для Скорпионов

Лев

Нередко Львы проявляют себя доминирующими в отношениях. Они любят контролировать партнера, ревновать, полностью подчинять себе. Все эти нездоровые вещи начинают потом надоедать второй половинке Льва, поэтому отношения завершаются.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Обычно Рыбы – очень добрые, отзывчивые, спокойные люди, которые ценят уют. Но в любви им очень не везет. Они как магнит притягивают абьюзеров и манипуляторов, которым нравится над ними водить. А сами Рыбы этого не замечают, пока кто-то со стороны не подскажет.

Гороскоп для рыб

Телец

Такие люди имеют одну черту, которая им мешает. Это чрезмерная мягкость. Они нередко настолько влюбляются в своего партнера, что начинают жить его жизнью. Оно становится для них более интересным, чем собственное. И это вредит как самим Тельцам, так и их любимым.

Гороскоп для Тельцов