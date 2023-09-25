Так, Рыбы, Весы и Раки стремятся угодить любимому человеку и сделать все лучше. Об этом пишет 24 Канал.

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Рыбы

Эмоциональные и нежные Рыбы пытаются помочь партнеру в любой ситуации, даже когда это не нужно. Эти люди умеют слушать и понимать потребности любимого человека. Они готовы потратить много времени и усилий, чтобы угодить.

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Весы

Эти люди идут на компромиссы и увлечены идеей создать гармоничные отношения. Весы будут делать все возможное, чтобы найти общий язык с партнером и удовлетворить его потребности. Они не любят конфликты и всегда ищут способы, как сохранить мир и согласие.

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Рак

Родившиеся под этим знаком зодиака заботливы и отзывчивы. Они чувствительны к потребностям и эмоциям любимого человека, готовы прийти на помощь и поддержать. Раки обладают отличными навыками сострадания и могут быть прекрасными слушателями для своих близких. Кроме того, дома они всегда стараются создать комфорт и уют.

Гороскоп для Раков