Этих людей настолько часто обманывали, оскорбляли и совершали подлости, что они решили никого к себе не подпускать. Речь идет о Стрельцах, Скорпионах, Козерогах и Овнах.

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Стрелец

Полное недоверие к людям у Стрельцов связано с предыдущим негативным опытом. Потому что раньше им попадали хитрые и продуманные люди, пытавшиеся их использовать в своих целях. Это и спровоцировало некоторую осторожность. Но это не значит, что они ни с кем не разговаривают. Просто выбирают круг общения более тщательно, чем другие.

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Скорпион

А вот у Скорпионов заложено в характере опасаться людей и держать дистанцию. Они сначала будут наблюдать за другими людьми, чтобы понять, кто есть кто. А тогда уже сделают вывод, следует ли открываться перед определенным человеком. Интуиция в этом отношении их не подводит.





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Козерог

Представители этого знака просто не видят необходимости кому-то о себе рассказывать и делиться всем на свете. Потому и, на первый взгляд, кажется, что они замкнуты и никому не верят. Но на самом деле им так комфортно – мало общаться с людьми. Большое количество общения, по их мнению, может в дальнейшем обернуться к ним плохой стороной.

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Овен

Эти люди долгое время были очень наивны и открыты и в один момент поняли, что это ошибка. Так ведь они становятся "прочитанной книгой" для других, что становится основанием для манипуляций. Чтобы не стать уязвимыми, овны никому не доверяют и сомневаются в каждом, кого видят перед собой.

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