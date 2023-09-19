Управление финансами – это настоящее искусство, которое в сентябре не удастся Близнецам, Девам и Стрельцам. Сохраняйте баланс и планируйте расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, советует 24 Канал.

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Близнецы

Близнецам следует осторожно распоряжаться финансами в сентябре. Большие и необдуманные затраты могут привести к финансовой напряженности в конце месяца. Не совершайте масштабные покупки, если нет на них ресурса.

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Дева

В конце сентября Девы должны быть особенно осторожны со своими расходами. Важно контролировать свои финансы и не производить затраты на лишние неоправданные развлечения, от которых можно воздержаться. Попытайтесь сосредоточиться на экономии.

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Стрелец

Для Стрельца конец месяца может привести к неожиданным расходам на семейные нужды и неотложные дела. Попытайтесь заранее учитывать в бюджет возможные непредвиденные покупки.

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