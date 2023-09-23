Цих людей настільки часто обманювали, ображали та робили підлості, що вони вирішили нікого до себе не підпускати. Йдеться про Стрільців, Скорпіонів, Козорогів та Овнів.

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Стрілець

Повна недовіра до людей у Стрільців пов'язана з попереднім негативним досвідом. Тому що раніше їм потрапляли хитрі та продумані люди, які намагалися їх використовувати у своїх цілях. Це й спровокувало певну відлюдькуватість та обережність. Але це не означає, що вони ні з ким не говорять. Просто обирають коло спілкування більш ретельно, аніж інші.

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Скорпіон

А от у Скорпіонів закладено в характері остерігатися людей та тримати дистанцію. Вони спочатку будуть спостерігати за іншими людьми, аби зрозуміти, хто є хто. А тоді вже зроблять висновок, чи варто відкриватися перед певною людиною. Інтуїція у цьому плані їх не підводить.





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Козоріг

Представники цього знаку просто не бачать потреби комусь багато про себе розповідати та ділитись усім на світі. Тому й, на перший погляд, здається, що вони замкнуті та нікому не вірять. Але насправді їм так комфортно – мало комунікувати з людьми. Велика кількість спілкування, на їхню думку, може надалі обернутися до них поганим боком.

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Овен

Ці люди довгий час були дуже наївними й відкритими та в один момент зрозуміли, що це помилка. Адже так вони стають "прочитаною книгою" для інших, що стає підставою для маніпуляцій. Щоб не стати вразливими, Овни нікому не довіряють та сумніваються у кожному, кого бачать перед собою.

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