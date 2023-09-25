Зірки пророкують, що фінансовий успіх чекає на Водоліїв і Близнюків. Ймовірно, ви зможете досягти таких результатів, про які навіть думати боялися, передає 24 Канал.

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Водолій

Другий місяць осені буде дуже продуктивним. Водолії, зосередьтеся на саморозвитку, аби досягти висот у кар'єрі. Не відкидайте будь-яку можливість навчитися чомусь новому. Вірте у власні сили та продовжуйте рухатися вперед, як би не було важко. Фінансовий успіх гарантовано.

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Близнюки

У вас можуть з'явитися справді геніальні ідеї. Близнюки, не варто боятися, що не вийде. Терміново розпочніть реалізацію. Цей жовтень буде для вас дуже успішним. Головне – не сидіть склавши руки.

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