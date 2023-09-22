Так, Риби й Терези, уже до кінця осені ваші справи підуть вгору. Зірки пророкують справжнє щастя, передає 24 Канал.

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Риби

Наступні два місяці будуть для вас успішними. Присвятіть час саморозвитку. Окрім того, покращити настрій та самопочуття допоможе спорт. Ця осінь стане для вас дуже продуктивною. Тож використайте це на максимум, аби досягти бажаних результатів.

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Терези

Депресія омине вас десятою дорогою. Терези, ви будете наповнені щастям. Дозвольте собі насолоджуватися життям. Зосередьтеся на роботі та здійсненні задуманого. Цієї осені у вас все вийде.

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