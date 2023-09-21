Так, до кінця вересня Водолія та Рибам дуже сильно пощастить. Ви відчуєте себе на сьомому небі, пише 24 Канал.

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Водолій

Уже найближчими тижнями для вас відкриються нові можливості. Водолії, не бійтеся викликів. Пам'ятайте, що вам під силу абсолютно все. Так довго мріяли, настав час втілити бажання в реальність. До речі, вдома на вас чекають спокій та гармонія. Окрім того, кохана людина, ймовірно, підготує дещо дуже романтичне.

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Риби

Проблемні питання нарешті розв'яжуться. Також ви досягнете значних успіхів. Зірки пророкують кар'єрне зростання та підняття зарплати. Можлива зустріч з людиною, яку дуже давно не бачили й за якою так скучили. У вас все йтиме як по маслу.

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