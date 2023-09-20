Найкраща сумісність у Терезів з Левом, Стрільцем і Близнюками. Ці знаки зодіаку можуть створити ідеальну пару, пише 24 Канал.

Зауважте Можливо, саме вам: яким знакам зодіаку пощастить у коханні цього тижня

Лев

Закохані Лев і Терези — гламурна пара, якою часто захоплюються у суспільстві. Разом вони ніколи не нудьгують. Ці знаки зодіаку мають схожі смаки. Леви очікують на особливу увагу та отримують її, а Терези надихаються пристрасною натурою партнера.

Гороскоп для Левів

Близнюки

Між цими знаками виникає чудовий зв'язок, заснований на розумінні та співчутті. Завдяки своїй інтенсивній цікавості до інших людей Близнюки і Терези одразу добре ладнають один з одним.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Коли Терези і Стрілець зближуються, знаходять справжнє блаженство. Вони втілюють гармонійний і глибокий зв'язок, який з часом тільки міцнішає.

Гороскоп для Стрільців