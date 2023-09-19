Терези мають дуже багато позитивних рис. Про головні з них розповість 24 Канал.

До слова Постійно сумніваються: які 4 найгірші риси характеру в Терезів

Найкращі риси Терезів

Доброзичливість. ​ Представники цього знаку зодіаку мають природну здатність до співчуття і розуміння. Вони вміють поставити себе на чиєсь місце і краще зрозуміти ситуацію. Окрім того, завжди прагнуть допомогти комусь, зробити щось хороше.

Представники цього знаку зодіаку мають природну здатність до співчуття і розуміння. Вони вміють поставити себе на чиєсь місце і краще зрозуміти ситуацію. Окрім того, завжди прагнуть допомогти комусь, зробити щось хороше. Терплячість . ​ Ці люди володіють великою терплячістю і здатністю до самоконтролю.

. Ці люди володіють великою терплячістю і здатністю до самоконтролю. Дружелюбність. Цей знак зодіаку стане справжнім другом для багатьох. Терези приємні у спілкуванні, завжди вислухають, не будуть ставити лишніх запитань і підтримають.

Цей знак зодіаку стане справжнім другом для багатьох. Терези приємні у спілкуванні, завжди вислухають, не будуть ставити лишніх запитань і підтримають. Відданість. ​Терези дуже сильно цінують стабільність і вірність. Також завжди виступають за чесність і справедливість. Вони віддані не лише близьким, а й справі, якою займаються.

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Гороскоп для Терезів