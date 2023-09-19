Весы имеют большое количество положительных черт. О главных из них расскажет 24 Канал.
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Лучшие черты Весов
- Доброжелательность. Представители этого знака зодиака обладают естественной способностью к сочувствию и пониманию. Они могут поставить себя на чье-то место и лучше понять ситуацию. Кроме того, всегда стремятся помочь кому-то, сделать что-то хорошее.
- Терпеливость. Эти люди обладают большой терпеливостью и способностью к самоконтролю.
- Дружелюбие. Этот знак зодиака станет настоящим другом для многих. Весы приятны в общении, всегда выслушают, не будут задавать лишних вопросов и поддержат.
- Преданность. Весы очень сильно ценят стабильность и верность. Также всегда выступают за честность и справедливость. Они преданные не только близким, но и делу, которым занимаются.
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Гороскоп для Весов