Знак зодиака во многом определяет наши черты характера. Ни один из них не идеален, а среди них и Весы. 24 Канал называет 4 худшие черты этого знака зодиака.

К слову Таких только 3: у каких знаков зодиака эмоции одерживают верх над умом

Худшие черты Весов

Неуверенность . Весы склонны к постоянному переосмыслению и сомнению в своих поступках и решениях. Эта неуверенность и невозможность принимать окончательный выбор вредит карьере.

. Весы склонны к постоянному переосмыслению и сомнению в своих поступках и решениях. Эта неуверенность и невозможность принимать окончательный выбор вредит карьере. Самопожертвование . Весы могут быть очень чувствительными и уязвимыми, когда речь идет о проблемах других людей. Они словно переносят чужие эмоции на себя, забывая о собственных потребностях и желаниях.

. Весы могут быть очень чувствительными и уязвимыми, когда речь идет о проблемах других людей. Они словно переносят чужие эмоции на себя, забывая о собственных потребностях и желаниях. Непостоянство . Друзьям Весов трудно планировать с ними поездки или встречи. Этот знак зодиака очень непоследователен в своих действиях и планах. Это приводит к постоянным изменениям и поиску отказов по любым приглашениям.

. Друзьям Весов трудно планировать с ними поездки или встречи. Этот знак зодиака очень непоследователен в своих действиях и планах. Это приводит к постоянным изменениям и поиску отказов по любым приглашениям. Самокритичность. Весы склонны к самокритике и требовательности к себе. Это вызывает у них стресс и беспокойство, особенно если они не достигают поставленных высоких стандартов.

Гороскоп для Весов