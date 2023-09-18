Знак зодіаку великою мірою визначає наші риси характеру. Жоден з них не ідеальний, а серед них і Терези. 24 Канал називає 4 найгірші риси цього знака зодіаку.

До слова Таких лише 3: у яких знаків зодіаку емоції беруть гору над розумом

Найгірші риси Терезів

Невпевненість . Терези схильні до постійного переосмислення та сумнівів у своїх вчинках та рішеннях. Ця невпевненість і неможливість ухвалювати остаточний вибір шкодить кар'єрі.

. Терези схильні до постійного переосмислення та сумнівів у своїх вчинках та рішеннях. Ця невпевненість і неможливість ухвалювати остаточний вибір шкодить кар'єрі. Самопожертвування . Терези можуть бути дуже чутливими та вразливими, коли йдеться про проблеми інших людей. Вони немов переносять чужі емоції на себе, забуваючи про власні потреби й бажання.

. Терези можуть бути дуже чутливими та вразливими, коли йдеться про проблеми інших людей. Вони немов переносять чужі емоції на себе, забуваючи про власні потреби й бажання. Непостійність . Друзям Терезів важко планувати з ними поїздки чи зустрічі. Цей знак зодіаку дуже непослідовний у своїх діях та планах. Це призводить до постійних змін та пошуку відмовок на будь-які запрошення.

. Друзям Терезів важко планувати з ними поїздки чи зустрічі. Цей знак зодіаку дуже непослідовний у своїх діях та планах. Це призводить до постійних змін та пошуку відмовок на будь-які запрошення. Самокритичність. Терези схильні до самокритики та вимогливості до себе. Це викликає у них стрес та неспокій, особливо якщо вони не досягають поставлених високих стандартів.

Гороскоп для Терезів