Баланс між емоціями та розумом може допомогти ухвалювати кращі рішення та якісніше керувати своїм життям. Але це точно не стосується Близнюків, Дів і Стрільців, пише 24 Канал.

Цікаво Віддані товариші, які не зрадять: 4 знаки зодіаку, які є найкращими друзями

Близнюки

Близнюки завжди в русі й готові відчувати адреналін. Вони не бояться ризикувати, коли в серці палає вогонь емоцій та пристрасті. Про розум Близнюки забувають, коли стають відчайдухами.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Діви є надзвичайно емоційними й чутливими знаками зодіаку. Їх легко спровокувати й вивести на емоції. Їх розум перекриває хвиля почуттів, особливо, коли речі стосуються сім'ї та близьких.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Стрільці завжди схильні заглиблюватися у свої почуття. Їхні пристрасті можуть перевищувати розумовий аспект погляду на речі. Вони можуть легко забути про об'єктивність у непростих моментах.

Гороскоп для Стрільців