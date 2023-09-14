Баланс между эмоциями и разумом может помочь принимать лучшие решения и более качественно управлять своей жизнью. Но это точно не касается Близнецов, Дев и Стрельцов, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Близнецы всегда в движении и готовы ощущать адреналин. Они не боятся рисковать, когда в сердце пылает огонь эмоций и страстей. О разуме Близнецы забывают, когда становятся бесшабашными.

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Дева

Девы являются очень эмоциональными и чувствительными знаками зодиака. Их легко спровоцировать и вывести в эмоции. Их разум перекрывает волна чувств, особенно когда вещи касаются семьи и близких.

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Стрелец

Стрельцы всегда склонны углубляться в свои чувства. Их страсти могут превышать мыслительный аспект взгляда на вещи. Они могут легко забыть об объективности в сложных моментах.

Гороскоп для Стрельцов