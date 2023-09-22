Так, Рыбы и Весы, уже к концу осени ваши дела пойдут вверх. Звезды прочат настоящее счастье, передает 24 Канал.

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Рыбы

Следующие два месяца будут для вас успешны. Посвятите время саморазвитию. Кроме того, улучшить настроение и самочувствие поможет спорт. Эта осень станет для вас очень продуктивной. Используйте это на максимум, чтобы добиться желаемых результатов.

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Весы

Депрессия обойдет вас десятым путем. Весы, вы будете наполнены счастьем. Позвольте себе наслаждаться жизнью. Сосредоточьтесь на работе и осуществлении задуманного. Этой осенью у вас все получится.

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