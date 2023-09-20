Скорпион, Близнецы и Стрелец, если вас что-то беспокоит, не откладывайте поход к врачу. Вам следует внимательнее относиться к самочувствию, пишет 24 Канал.

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Стрелец

В последние недели ваше настроение и самочувствие могли ухудшиться. Обратите внимание на это. Уделите больше времени себе и здоровью. Земля не перестанет вращаться, если вы хоть на чуть-чуть остановитесь.

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Близнецы

Вам срочно требуется отдых. Есть риск выгорания. Сосредоточьтесь на позитиве и попытайтесь отложить дела на потом.

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Скорпион

Погода может быть обманчивой. Так что, если не хотите заболеть, одевайтесь хоть немного теплее. Чаще обращайте внимание на самочувствие.

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