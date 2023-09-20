Львы, Тельцы и Девы, в ближайшее время будьте очень осторожны в своих словах и действиях. В противном случае можете вляпаться в скандал, пишет 24 Канал.

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Лев

На этой неделе не следует конфликтовать. Лучше пытайтесь найти компромисс. Существует риск громкого скандала, из которого довольно тяжело будет достойно выйти.

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Телец

Лучше не рассказывайте другим слишком много. Кроме того, всегда хорошо обдумывайте свои поступки. Вы можете попасть в громкий скандал.

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Дева

Лучше остерегайтесь скандалов. Не все люди желают вам добра, но для этого, вероятно, есть серьезные причины. Некоторые могут накопать очень много интересного.

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