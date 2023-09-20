Леви, Тельці та Діви, найближчим часом будьте дуже обережними у своїх словах та діях. В іншому випадку можете вляпатися в скандал, пише 24 Канал.

До речі Тельцям – складне рішення, Козорогам – несподівані зміни: гороскоп на 20 вересня

Лев

Цього тижня не варто конфліктувати. Краще намагайтеся знайти компроміс. Існує ризик гучного скандалу, з якого досить важко буде гідно вийти.

Гороскоп для Левів

Зауважте Ідеальна пара: які 3 знаки зодіаку найбільше підходять Терезам

Телець

Краще не розповідайте іншим занадто багато. Окрім того, завжди добре обдумуйте свої вчинки. Ви можете потрапити у гучний скандал.

Гороскоп для Тельців

Цікаво Дуже злопам'ятні: 3 знаки зодіаку, які не пробачають образ

Діва

Краще остерігайтеся скандалів. Не всі люди бажають вам добра, але на це, ймовірно, є серйозні причини. Дехто може накопати дуже багато цікавого.

Гороскоп для Дів