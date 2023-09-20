Скорпіон, Близнюки та Стрілець, якщо вас щось турбує, не відкладайте похід до лікаря. Вам варто уважніше ставитися до самопочуття, пише 24 Канал.

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Стрілець

Останніми тижнями ваш настрій і самопочуття могли погіршитися. Зверніть увагу на це. Приділіть більше часу собі та здоров'ю. Земля не перестане обертатися, якщо ви хоч на трохи зупинитеся.

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Близнюки

Вам терміново потрібен відпочинок. Є ризик вигорання. Зосередьтеся на позитиві та спробуйте відкласти справи на потім.

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Скорпіон

Погода може бути оманливою. Тож, якщо не хочете захворіти, одягайтеся хоч трохи тепліше. Частіше звертайте увагу на самопочуття.

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