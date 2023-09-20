Найбільше схильні до осінньої депресії Риби, Діви, Тельці та Близнюки, передає 24 Канал. Астрологи кажуть, що цим знакам зодіаку найважче впоратися з складним емоційним станом.

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Риби

Люди, народжені під цим знаком, дуже чутливі та милосердні. Вони нерідко жертвують своїми інтересами заради інших. Завжди намагаються допомогти. І така надмірна самопожертва спричиняє згодом смуток. На це також впливає погода за вікном: коли холодно – почувають себе не дуже.

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Діви

Хочуть вберегтися від холодів і морозів Діви. Коли погана погода, вони навіть не хочуть виходити з дому, настільки негативно це позначається на них. Тож осінні дощі та негода значно знижують життєвий тонус Дів та змушують їх впадати у "осінню сплячку".

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Тельці

Скільки б сил і енергії не було в Тельців, коли надворі – дощ, калюжі і болото, для них – це катастрофа. Ці люди просто залежні від сонячного тепла та світла. А холод знижує настрій та бажання що-небудь робити.

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Близнюки

Осінь не найкращим чином впливає на Близнюків. Тому що зазвичай – це активні та продуктивні люди з купою планів, але не в осінню пору. Коли холодно – це пригнічує їх та змушує закриватися в собі. На допомогу можуть прийти спорт і друзі.

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