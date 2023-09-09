Найщасливішою ця пора року стане для Риб, Терезів, Раків і Водоліїв. Що саме чекає на ці знаки зодіаку, розповідає 24 Канал.

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Риби

Прекрасна атмосфера осені надихне вас на нові звершення. Окрім того, ви будете насолоджуватися музикою, поезією, мистецтвом і, ймовірно, навіть долучатися до їхнього створення.

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Терези

Осінь підійме Терези на вершину щастя завдяки їх активному та енергійному стилю життя. Представники цього знаку зодіаку обожнюють проводити час на природі, займатися фізичними вправами, а також грати в командних видів спорту. Це все наповнить їх щастям та радістю.

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Рак

Найближчими місяцями ви зможете створити затишок, про який давно мріяли. Окрім того, попереду чекають цікаві подорожі. Насолоджуйтеся осіннім сонцем, приємною прохолодою та атмосферою вдома. До речі, дощові вечори можна провести за чашечкою чаю чи кави поруч з коханою людиною. Ви відчуєте, що справді щасливі.

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Водолій

Ви відчуєте щастя завдяки новим досягненням. Те, про що сильно мріяли, справді можливе. Продовжуйте будувати плани на майбутнє й невпинно йти до здійснення задуманого. Ваш прогрес побачать всі. Та головне, зверніть увагу на нього самі. Дайте волю емоціям й отримуйте задоволення від життя.

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