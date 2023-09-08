Телець, Лев, Водолій, Скорпіон – ці знаки зодіаку мають одну з найкращих репутацій, кажуть астрологи. Вони є найбільш щирими серед знаків, пише 24 Канал.

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Телець

Цей знак відомий своєю надійністю та стійкістю, і його дії та слова завжди дивують інших правдивістю. Відкрите серце привертає нових друзів.

Гороскоп для Тельців

Лев

Ви здатні висловлювати свої почуття з інтенсивністю, і це допомагає вам зближуватися з іншими. Хоч Леви емоційні, зате чесні. Вони відкрито висловлюють думку і не слухають інших.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіони здатні слухати інших і відрізняти істину від лицемірства. Вони вміють дивитися на ситуацію з різних боків та судити неупереджено. Скорпіони радше погодяться на гірку правду, ніж на солодку брехню.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Якщо хтось обмане Водолія – то перестане бути його другом. Водолії понад усе цінують щирість, адже самі не можуть чинити по-інакшому.

Гороскоп для Водоліїв