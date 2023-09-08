Телец, Лев, Водолей, Скорпион – эти знаки зодиака имеют одну из лучших репутаций, говорят астрологи. Они являются наиболее искренними среди знаков, пишет 24 Канал.
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Телец
Этот знак известен своей надежностью и стойкостью, и его действия и слова всегда удивляют других правдивостью. Открытое сердце привлекает новых друзей.
Гороскоп для Тельцов
Лев
Вы способны выражать свои чувства с интенсивностью, и это помогает вам сближаться с другими. Хотя Львы эмоциональны, зато честны. Они открыто выражают мнение и не слушают других.
Гороскоп для Львов
Скорпион
Скорпионы способны слушать других и отличать истину от лицемерия. Они умеют смотреть на ситуацию с разных сторон и судить беспристрастно. Скорпионы скорее согласятся на горькую правду, чем на сладкую ложь.
Гороскоп для Скорпионов
Водолей
Если кто-нибудь обманет Водолея – то перестанет быть его другом. Водолеи больше всего ценят искренность, ведь сами не могут поступать по-другому.
Гороскоп для Водолеев