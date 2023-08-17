За словами астрологів, з-поміж інших знаків зодіаку швидко старіють Водолій, Близнюки, Лев та Козоріг. Про це пише 24 Канал.

До речі Ніколи не старіють: які жінки за знаком зодіаку завжди мають молодий вигляд

Водолій

Народжені під цим знаком відповідальні. Водолії багато працюють та нерідко забувають добре відпочити. Окрім того, вони схильні до переживань та стресу, а все це разом прискорює процес старіння.

Зверніть увагу Одразу 3 знаки зодіаку сьогодні отримають погану звістку: чого та кому чекати

Гороскоп для Водоліїв

Близнюки

Цей знак зодіаку прагне постійно отримувати нові враження, пробувати щось цікаве. Близнюки можуть жити у занадто швидкому темпі, що, звичайно ж, позначається на їхньому організмі. Тож народжені під цим сузір'ям мають схильність швидко старіти.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Представники цього знаку зодіаку часто страждають від потреби завжди бути в центрі уваги й у всьому успішними. Такий тиск може викликати стрес та негативно вплинути на здоров'я, як наслідок, швидше старіння.

Цікаво Подарують райську насолоду: які чоловіки за знаком зодіаку найпристрасніші в ліжку

Гороскоп для Левів

Козоріг

Народжені під цим знаком зодіаку часто забувають про важливість відпочинку та самозбереження. У вільні від основної роботи години чи навіть хвилини, вони завжди знайдуть, чим зайнятися. Це може призвести до перевантаження та швидкого старіння.

Гороскоп для Козорогів