Так, Овни та Скорпіони – найпристрасніші в ліжку, передає 24 Канал. Секс з ними справді буде незабутнім.
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Скорпіон
За словами астрологів, на першому місці серед найпристрасніших знаків зодіаку – Скорпіон. Ці чоловіки дуже приємно можуть здивувати вас у ліжку. Секс з ними сподобається всім.
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Овен
Ще один пристрасний знак зодіаку – Овен. Ці чоловіки обожнюють пробувати щось нове та дарувати нереальне задоволення своєму партнеру. Вони можуть подарувати справді райську насолоду.
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