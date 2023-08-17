Так, Овни та Скорпіони – найпристрасніші в ліжку, передає 24 Канал. Секс з ними справді буде незабутнім.

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Скорпіон

За словами астрологів, на першому місці серед найпристрасніших знаків зодіаку – Скорпіон. Ці чоловіки дуже приємно можуть здивувати вас у ліжку. Секс з ними сподобається всім.

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Овен

Ще один пристрасний знак зодіаку – Овен. Ці чоловіки обожнюють пробувати щось нове та дарувати нереальне задоволення своєму партнеру. Вони можуть подарувати справді райську насолоду.

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