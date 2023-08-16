Раки та Скорпіони, у серпні ваш настрій може негативно впливати на виконання поставлених завдань, пише 24 Канал. Тож зосередьтеся й на роботі думайте лише про неї.

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Рак

Якщо ви постійно конфліктуєте з кимось з колег та в ці дні почуваєтеся максимально дискомфортно, краще обговоріть усе зі своїм керівником. Адже через поганий настрій ваша продуктивність може дуже сильно знизитися. Це помітять усі.

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Скорпіон

Найближчими днями під час роботи ви можете занадто часто відволікатися на особисте. Поганий настрій та нераціональне використання часу, звичайно ж, вплине на результат. Якщо не хочете, щоб вам показали на двері, візьміть себе в руки.

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