Раки и Скорпионы, в августе ваше настроение может негативно влиять на выполнение поставленных задач, пишет 24 Канал. Сосредоточьтесь и на работе думайте только о ней.

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Рак

Если вы постоянно конфликтуете с кем-нибудь из коллег и в эти дни чувствуете себя максимально дискомфортно, лучше обсудите все со своим руководителем. Ведь из-за плохого настроения ваша производительность может очень сильно снизиться. Это заметят все.

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Скорпион

В ближайшие дни во время работы вы можете слишком часто отвлекаться на личное. Плохое настроение и нерациональное использование времени, конечно же, повлияет на результат. Если не хотите, чтобы вам указали на дверь, возьмите себя в руки.

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