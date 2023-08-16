Так, Леви, Діви та Стрільці, вам доведеться негайно розв'язати низку побутових питань, пише 24 Канал.

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Лев

Ймовірно, вам уже давно потрібно було зробити ремонт вдома. Варто зосередитися на цьому та закінчити все, поки на вулиці ще тепла погода.

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Діва

Зірки пророкують, що наступного тижня існує ризик затопити сусідів. Тож, якщо, має проблеми з сантехнікою, викличте нарешті фахівця.

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Стрілець

Подумайте про осінь, додаткові джерела живлення та стабільний інтернет. Якщо розв'яжете проблеми до кінця літа, уникнете переплат.

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