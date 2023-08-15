Найчесніші знаки зодіаку — Стрілець, Водолій, Овен і Діва, пише 24 Канал.

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Стрілець

За словами астрологів, найчесніший знак зодіаку — Стрілець. Його представники прямолінійні і терпіти не можуть брехню.

Водолій

Народжені під сузір'ям Водолія між правдою та брехнею оберуть першу, навіть якщо це може когось образити. Цей знак нерідко схильний до переживань, тож йому краще знати усе як є, аби нічого не додумувати.

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Діви

Цей знак зодіаку прямолінійний. Його представники навіть не думають щось прикрашати словами. Вони наполягають на правді й переконані, що це єдиний правильний спосіб досягти справедливості.

Овен

Народжені під цим знаком цінують правду та чесно висловлюють свою думку, навіть якщо вона не збігається з суспільною. Овни зневажають брехунів.