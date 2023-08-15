Самые честные знаки зодиака — Стрелец, Водолей, Овен и Дева, пишет 24 Канал.

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Стрелец

По словам астрологов, самый честный знак зодиака – Стрелец. Его представители прямолинейны и терпеть не могут ложь.

Водолей

Родившиеся под созвездием Водолея между правдой и ложью выберут первую, даже если это может кого-то обидеть. Этот знак нередко подвержен переживаниям, так что ему лучше знать все как есть, чтобы ничего не додумывать.

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Девы

Этот знак зодиака прямолинеен. Его представители даже не думают что-либо украшать словами. Они настаивают на правде и уверены, что это единственный способ достичь справедливости.

Овен

Рожденные под этим знаком ценят правду и честно выражают свое мнение, даже если оно не совпадает с общественным. Овны презирают лжецов.