Овен, Близнецы и Весы. Именно эти знаки зодиака, по словам астрологов, чаще разрывают отношения, передает 24 Канал.

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Овен

Это один из самых страстных и импульсивных знаков зодиака. Овны часто принимают спонтанные решения, могут вступать в отношения слишком быстро, хорошо не обдумав. Как следствие, нередко еще быстрее разрывают их.

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Близнецы

Близнецы постоянно сомневаются, сделали ли правильный шаг. Когда в отношениях возникает проблема, даже небольшая, они могут паниковать. Сомневаются, не совершили ли ошибку, выбрав этого человека. В то же время боятся разбить сердце партнеру и быстро разрывают отношения.

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Гороскоп для Близнецов

Весы

Представители этого знака не выносят конфронтации. Поэтому вместо того, чтобы объяснить истинную причину проблем и попытаться дойти до компромисса, могут просто испугаться и убежать. Кроме того, Весы очень свободолюбивы. Если чувствуют, что партнер посягает на их свободу, то быстро прекращают отношения.

Гороскоп для Весов