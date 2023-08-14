По словам астрологов, к таким людям относятся родившиеся под созвездием Овна или Льва, пишет 24 Канал.

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Овен

Родившиеся под созвездием Овна очень амбициозны. Этим женщинам важно добиться значительных успехов в жизни. Да, они карьеристки. Овны сделают все для достижения целей. Такие женщины нередко думают не о семье или о другом, а о работе.

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Лев

Врожденные лидеры Львы стараются как можно быстрее подняться по карьерной лестнице. Эти женщины терпеть не могут, когда ими кто-то командует. Кроме того, всегда стремятся быть лучшими в своем деле. Поэтому нередко ставят работу на первое место.

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