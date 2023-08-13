Среди мужчин, для которых работа на первом месте, два знака зодиака. В частности, Овен и Лев, передает 24 Канал.

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Овен

Если говорить об амбициозных людях, то именно этот знак зодиака первым приходит в голову. Овны известны своей жаждой жизни, успеха и признания. Они сделают все для достижения своих целей. Так что нередко эти мужчины сначала думают о работе, а не об отношениях.

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Лев

Представители этого знака зодиака стремятся преуспевать и добиваться больших успехов буквально во всем, за что берутся. Львы стараются очень быстро подняться по карьерной лестнице, ведь как врожденные лидеры терпеть не могут, когда ими кто-то командует. Эти мужчины всегда готовы приложить усилия и даже на время пожертвовать любовью и счастьем в личной жизни.

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