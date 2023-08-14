За словами астрологів, до таких людей відносяться народжені під сузір'ям Овна або Лева, пише 24 Канал.

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Овен

Народжені під сузір'ям Овна дуже амбіційні. Цим жінкам важливо досягнути значних успіхів у житті. Так, вони кар'єристки. Овни зроблять усе для досягнення цілей. Такі жінки нерідко думають не про сім'ю чи щось інше, а про роботу.

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Лев

Природжені лідери Леви намагаються якомога швидше піднятися кар'єрними сходами. Ці жінки терпіти не можуть, коли ними хтось командує. Окрім того, завжди прагнуть бути найкращими у своїй справі. Тому нерідко ставлять роботу на перше місце.

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