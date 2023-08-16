Так, Львы, Девы и Стрельцы, вам придется немедленно решить ряд бытовых вопросов, пишет 24 Канал.

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Лев

Вероятно, вам уже давно требовалось сделать ремонт дома. Следует сосредоточиться на этом и закончить все, пока на улице еще теплая погода.

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Дева

Звезды прочат, что на следующей неделе существует риск затопить соседей. Так что, если у вас проблемы с сантехникой, вызовите наконец-то специалиста.

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Стрелец

Подумайте об осени, дополнительных источниках питания и стабильном интернете. Если решите проблемы до конца лета, избежите переплат.

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