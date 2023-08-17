Так, Раки, Леви й Терези, друга половина дня може виявитися не з легких. Ймовірно, вам повідомлять дещо неприємне, пише 24 Канал.

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Рак

Сьогодні висока ймовірність неприємностей. Можливо, це буде невдача в професійній сфері або конфлікт в особистому житті. Намагайтеся залишитися спокійними та зосередженими, вам під силу з цим справитися.

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Лев

У четвер, 17 червня, ви можете дізнатися дещо дуже неприємне, що вас розчарує. Це стосується близьких людей. Зберігайте самовпевненість та потурбуйтеся про власне здоров'я.

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Гороскоп для Левів

Терези

Є шанс отримати неприємну звістку. Це може стосуватися фінансів, роботи або стосунків. Важливо не панікувати та шукати практичні рішення. Зосередьтеся на своїх сильних сторонах і вірте у власну здатність впоратися з будь-якими негараздами.

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