Овни та Риби. Ці жінки навіть у літньому віці виглядають дуже молодо, пише 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим сузір'ям нерідко прямо-таки ігнорують свій вік. Вони живуть тут і зараз, завжди молоді та веселі. У свої 60 можуть одягнути, наприклад, шкіряну куртку та показати стільки енергії, що позаздрять навіть 20-річні.

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Риби

Представниці цього знаку зодіаку мрійливі та ніжні. Вони вміють зберігати спокій і завжди виглядати молодо. Риби схильні доглядати за собою та підтримувати внутрішню гармонію, що, звичайно ж, добре впливає на їхній зовнішній вигляд.

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